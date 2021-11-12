اسكتلندا تفوز على مولدوفا وتضمن اللعب في الملحق الأوروبي

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب اسكتلندا على مضيفه منتخب مولدوفا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل هدفي المنتخب الإسكتلندي ناتان باترسون وتشي أدامز في الدقيقتين 38 و65.

ورفع المنتخب الإسكتلندي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد مولدوفا عن نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

وتظل فرص المنتخب الاسكتلندي قائمة للتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة، وذلك بعد أن ضمن حصوله على المركز الثاني في هذه المجموعة بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في التصفيات مباشرة إلى مونديال قطر، فيما تلعب المنتخبات، التي احتلت المركز الثاني في التصفيات، الملحق الأوروبي حيث ينضم لهم أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا.

وكان المنتخب الدنماركي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم عن هذه المجموعة من الجولة الماضية.

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