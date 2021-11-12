تشيلي تصدم باراغواي بالنيران الصديقة وتعزز فرصها في التأهل للمونديال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد منتخب تشيلي لكرة القدم صحوته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه منتخب باراغواي مساء الخميس في الجولة الثالثة عشرة من التصفيات.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام منتخبي كولومبيا وأوروغواي.

وتجمد رصيد باراغواي عند 12 نقطة في المركز الثامن ليبتعد خطوة جديدة عن صراع المنافسة على بطاقات التأهل للمونديال بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي، وهي الخامسة له مقابل ستة تعادلات وانتصارين في 13 مباراة خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى جاء هدف الفوز لتشيلي عبر النيران الصديقة في الدقيقة 56 ليكون الانتصار الثالث على التوالي للفريق الذي عزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال.

وجاء الهدف عبر النيران الصديقة في الدقيقة 56 اثر تسديدة قوية ساقطة أطلقها اللاعب أرتورو فيدال من مسافة بعيدة وتصدى لها أنتوني سيلفا حارس مرمى باراغواي وأخرجها بيده إلى ضربة ركنية لعبها أليكسيس سانشيز لتمر من لاعبي الفريقين وتصل إلى الحارس سيلفا الذي أكملها إلى داخل مرماه بطريق الخطأ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز