الإكوادور تعزز آمالها في بلوغ المونديال بفوز ثمين على فنزويلا

المصدر: د ب أ

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استعاد المنتخب الإكوادوري لكرة القدم اتزانه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين على نظيره الفنزويلي مساء أمس الخميس في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من التصفيات.

وعزز المنتخب الإكوادوري موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات رافعا رصيده إلى 20 نقطة بفارق أربع نقاط أمام نظيره الكولومبي، الذي يلتقي المنتخب البرازيلي (31 نقطة) المتصدر في نفس الجولة.

وحسم المنتخب الإكوادوري المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بييرو هينكابي في الدقيقة 41 ليتجمد رصيد المنتخب الفنزويلي عند سبع نقاط في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي العاشرة له في 13 مباراة خاضها بالتصفيات حتى الآن.

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