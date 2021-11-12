هدية كينية تصعد بـ "مالي" إلى الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المونديالية

المصدر: رويترز

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أصبح منتخب مالي ثالث المتأهلين إلى الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بعد حسم صدارة مجموعته الخامسة قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات أمس الخميس.

وفازت مالي 3-صفر خارج أرضها على رواندا لتتقدم بفارق أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة قبل جولة واحدة على النهاية، وذلك بعد تعادل أوغندا 1-1 مع ضيفتها كينيا.

وكانت مالي متفوقة بفارق نقطتين في الصدارة قبل مباراة أمس وتلقت هدية ثمينة من كينيا التي خرجت من المنافسة بالفعل لكنها تفوقت معظم فترات مباراتها أمام أوغندا في كمبالا بهدف مايكل أولونغا، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بهدف في الدقيقة الأخيرة عبر فهد بايو.

لكن التعادل كان كافيا ليقصي أوغندا من التصفيات والذي تأكد بعد عدة ساعات لاحقة عندما فازت مالي بسهولة خارج أرضها على عشرة لاعبين من رواندا بعد طرد دجهاد بيزيمانا في الدقيقة السابعة إثر تدخل عنيف خلال المباراة التي أقيمت في كيجالي.

وافتتح موسى غينيبو التسجيل لمالي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف إبراهيما كوني الثاني بعدما سجل هدفه الخامس في التصفيات.

وحسم خليفة كوليبالي فوز مالي قبل دقيقتين من النهاية ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 13 نقطة.

وستقام ست مباريات في التصفيات اليوم الجمعة، حيث يبدو من المرجح أن تصبح مصر المنتخب التالي الذي سيتأهل للدور الحاسم من التصفيات عندما تلتقي مع أنغولا في لواندا.

ويلعب الفائزون بالمجموعة العشر في مواجهات فاصلة فيما بينهم من مباراتي ذهاب وعودة يتأهل منها الفائزون الخمسة إلى نهائيات قطر 2022.

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