البرتغال تقترب من المونديال بتعادل سلبي مع أيرلندا

المصدر: رويترز

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اقتربت البرتغال خطوة أخرى من التأهل المباشر لكأس العالم 2022 في قطر أمس الخميس رغم تعادلها السلبي مع أيرلندا، لتبقى في حاجة إلى نقطة أخرى من آخر مباراة على أرضها في المجموعة الأولى أمام غريمتها صربيا لتحسم التأهل.

وأفلتت البرتغال من هزيمة مفاجئة أمام أيرلندا قبل شهرين بفضل هدفين متأخرين من كريستيانو رونالدو، وبدا أنها سعيدة بالخروج بنقطة أمام المنتخب الأيرلندي صاحب المركز الرابع لأنها تعرف أن فارق الأهداف الكبير أمام صربيا يجعلها في وضع مريح.

لكن سيتعين عليها خوض المباراة المقبلة في غياب بيبي بعد طرد قلب الدفاع المخضرم لحصوله على الإنذار الثاني.

ولاحت أخطر فرصة في اللقاء لصالح رونالدو لكنه لعب الكرة برأسه بعيدا في الدقيقة 67

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