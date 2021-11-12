صراع روسي - كرواتي محتدم على تذكرة المونديال للمجموعة الـ 8 الأوروبية

المصدر: د ب أ

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اشتعلت حدة المنافسة بين المنتخبين الروسي والكرواتي على حجز تذكرة الصعود لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، عن المجموعة الثامنة.

وحقق منتخب روسيا فوزا كاسحا 6 / صفر على ضيفه منتخب قبرص، أمس الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا انتصارا ساحقا لمنتخب كرواتيا 7 / 1 على مضيفه منتخب مالطا، وتعادل سلوفينيا 2 / 2 مع مضيفتها سلوفاكيا.

وعزز المنتخب الروسي، الذي حقق انتصاره السابع في المجموعة والخامس على التوالي، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا وسلوفينيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بـ11 نقطة، وجاء منتخبا مالطا وقبرص في المركزين الخامس والسادس برصيد خمس نقاط.

وبذلك أصبحت مواجهة منتخب كرواتيا مع ضيفه منتخب روسيا، يوم الأحد القادم، في الجولة الأخيرة، حاسمة لتحديد المنتخب المتأهل الذي سيحصل على بطاقة الصعود المباشرة لمونديال قطر 2022.

ويكفي منتخب روسيا التعادل من أجل بلوغ النهائيات، فيما يتعين على المنتخب الكرواتي الفوز، إذا أراد الحصول على ورقة الترشح لكأس العالم.

وعلى ملعب (غازبروم أرينا) بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، تقدم منتخب روسيا مبكرا عن طريق ألكسندر ايروخاين في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف فيدور سمولوف وأندري موستوفوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و56 على الترتيب.

وأضاف أليكساي سوتورمين وأنتون زابولوتني الهدفين الرابع والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقتين 62 و82، فيما اختتم ايروخاين مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 87.

وعلى ملعب (ناشيونال ستاديوم)، تقدم المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم في روسيا 2018، بهدف حمل توقيع إيفان بيريسيتش في الدقيقة السادسة، فيما أضاف دويي كاليتا كار الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وقلص منتخب مالطا الفارق، بعدما أحرز هدفا عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل مارسيلو بروزوفيتش، لاعب المنتخب الكرواتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31.

وسرعان ما استعاد منتخب كرواتيا فرض هيمنته على اللقاء، بعدما أحرز ماريو باساليتش ولوكا مودريتش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 39 و45 على الترتيب.

وواصل المنتخب الكرواتي سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف لوفرو ماجر وأندريج كراماريتش الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 47 و53، قبل أن يعود ماجر للتسجيل في الدقيقة 64، مسجلا الهدف السابع للكروات.

يذكر أن متصدر المجموعة فقط سوف يصعد مباشرة لكأس العالم، فيما يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق.

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