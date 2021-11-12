هدية السويد تبوئ إسبانيا صدارة المجموعة الثانية لتصفيات أوروبا لكأس العالم

المصدر: د ب أ

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تقدم منتخب إسبانيا خطوة مهمة للغاية نحو انتزاع بطاقة التأهل المباشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، عن المجموعة الثانية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه منتخب اليونان، أمس الخميس في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا مباغتا لمنتخب جورجيا 2 / صفر على ضيفه منتخب السويد.

واستغل منتخب إسبانيا، بطل العالم عام 2010، تعثر المنتخب السويدي، ليرتقي إلى صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب السويد، فيما بقي منتخب اليونان في المركز الثالث بتسع نقاط، وحل منتخب جورجيا رابعا برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخب كوسوفو (متذيل الترتيب).

وأصبحت مباراة إسبانيا مع ضيفه منتخب السويد يوم الأحد القادم في الجولة الأخيرة للمجموعة، حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لكأس العالم.

ويكفي المنتخب الإسباني التعادل للصعود إلى المونديال، فيما يتعين على منتخب السويد الفوز لاقتناص ورقة الترشح لكأس العالم.

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة اليونانية أثينا، ارتدى بابلو سارابيا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، فيما فشلت محاولات المنتخب اليوناني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

وفي العاصمة الجورجية تبليسي، فجر منتخب جورجيا مفاجأة من العيار الثقيل، وتسبب في تعقيد موقف ضيفه منتخب السويد في التأهل للنهائيات، بعدما تغلب عليه 2 / صفر.

ورغم الهيمنة المطلقة التي فرضها منتخب السويد على اللقاء، وتباري لاعبوه في إهدار العديد من الفرص الخطرة التي سنحت لهم خاصة في الشوط الأول، لاسيما من نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلا أن المنتخب الجورجي قلب الأمور رأسا على عقب، بحصوله على النقاط الثلاث في النهاية، ليقدم هدية ثمينة للمنتخب الإسباني.

وتقمص خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي المنتخب الجورجي في الدقيقتين 61 و77، ليمنح منتخب بلاده انتصارا تاريخيا على نظيره السويدي.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يصعد مباشرة لنهائيات كأس العالم في قطر، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مباريات الملحق.

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