ميسي جاهز لمواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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تعافى المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مشاكل الركبة وعضلات الفخذ الخلفية التي غاب بسببها عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان ومن المقرر أن يشارك أساسيا أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الجمعة.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن الفريق المعاون عمل بشكل منفصل مع ميسي البالغ عمره 34 عاما لتجهيزه لمواجهتين خارج الديار أمام أوروجواي في مونتفيديو وعلى أرضه أمام البرازيل يوم الثلاثاء.

وقال سكالوني للصحفيين "ميسي في حالة طيبة ويرغب في اللعب وأرغب أنا أيضا في مشاركته".

وتسبب استدعاء ميسي في غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لكن سكالوني سعى لتهدئة الأمور.

وقال سكالوني "تربطنا علاقة طيبة مع ليوناردو ونتفهم تماما رد فعله حيث قضى ميسي وقتا طويلا مع المنتخب الوطني مؤخرا.

"لكننا نتبع الإجراءات السليمة في استدعائه للمنتخب التي تمثل مشكلة دائمة للأندية الأوروبية".

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية متأخرة بست نقاط عن البرازيل بعد 11 مباراة.

ويتأهل أول أربعة فرق مباشرة إلى النهائيات في قطر في 2022 بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

وفازت الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا في يوليو تموز ولم تخسر في 25 مباراة حتى الآن في سجل يعود إلى منتصف 2019.



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