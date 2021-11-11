ميلانو تستضيف كأس السوبر الإيطالية بعد التراجع عن إقامتها في السعودية

المصدر: رويترز

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قال مصدران لرويترز إن ميلانو ستستضيف كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم هذا الموسم بعد أن تراجعت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن خطط لإقامتها في السعودية.

وكانت هذه المباراة التي يتقابل خلالها بطل الدوري مع بطل الكأس المحلية تقام تقليديا في بداية الموسم لكنها أقيمت في منتصف الموسم في السنوات الأخيرة، وفي مرات كثيرة خارج البلاد.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالية في 2018 و2019 بعد أن وقعت اتفاقا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة ثلاث من النسخ الخمس المقبلة في المملكة رغم أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية بدون جماهير جراء وباء كوفيد-19.

وسيتقابل إنتر ميلان بطل الدوري مع يوفنتوس بطل الكأس في مباراة السوبر هذا الموسم.

وقال باولو دال بينو رئبس رابطة الدوري الإيطالي في مايو إن المسابقة ستعود إلى السعودية بموجب الاتفاق المبرم في 2018 لكن مصدرين قالا لرويترز إن المباراة ستقام في سان سيرو.

وترغب رابطة الدوري الإيطالي في التفاوض على عقد جديد مع السعودية لاستضافة كأس السوبر لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى الآن.

ولم يرد مسؤولو رابطة الدوري الإيطالي على الفور على طلب من رويترز للتعليق.



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