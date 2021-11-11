اليابان تحافظ على أمالها في التأهل المباشر لنهائيات المونديال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ المنتخب الياباني على أماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وذلك عقب تغلبه على مضيفه منتخب فيتنام 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا.

وسجل جونيا ايتو هدف المباراة الوحيد لليابان في الدقيقة 17.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى تسع نقاط محتلا المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر ،تلقى منتخب فيتنام خسارته الخامسة على التوالي، ليواصل احتلال المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز منهما لمباراة فاصلة في الملحق العالمي للتصفيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز