السعودية تصمد تحت الأمطار لتتعادل في أستراليا وتحافظ على الصدارة

المصدر: رويترز

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حافظت السعودية على صدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد أن فرضت التعادل بدون أهداف على أستراليا، التي خاضت أول مباراة على أرضها خلال أكثر من عامين، وسط أجواء ممطرة في سيدني اليوم الخميس.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 13 نقطة من خمس مباريات، وفقدت نقاطا لأول مرة بعد أربعة انتصارات متتالية بالمجموعة الثانية، ليستمر الفارق ثلاث نقاط مع أستراليا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل أول فريقين من مجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر العام المقبل في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وصمد فريق المدرب إيرفي رينار أمام أستراليا، التي استقبلت جماهير لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 واضطرت لخوض آخر عشر مباريات خارج أرضها، وتألق الحارس محمد اليامي في عدة محاولات.

وكانت فرص الزوار خطيرة في الدقائق الأخيرة بالشوط الثاني وأبرزها تسديدة سالم الدوسري التي تصدى لها الحارس ماثيو رايان.

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