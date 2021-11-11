أتليتيكو مينيرو يواصل انتصاراته في طريقه للقب الدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

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فاز أتليتيكو مينيرو 3-صفر على كورنثيانز الليلة الماضية ليقطع خطوة أخرى نحو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ومنح دييغو كوستا التقدم للمتصدر بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس كاسيو في الدقيقة 14.

وعزز كينو من تقدم أتليتيكو مينيرو بعد ست دقائق من الشوط الثاني ثم اختتم هالك الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذا هو الفوز 13 على التوالي لأتليتيكو مينيرو على ملعبه في الدوري وهي أطول سلسلة له منذ بدء العمل بالنظام الحالي للدوري في 2003.

وعزز أتليتيكو مينيرو صدارته بفارق 13 نقطة عن بالميراس الذي يلعب ضد أتليتيكو جويانينسي.

وبقي كورنثيانز في المركز السادس.

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