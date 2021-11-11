ملياردير تشيكي يستحوذ على 27% من أسهم وستهام الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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استحوذ الملياردير التشيكي دانيل كريتنسكي على 27% من أسهم نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم، استمراراً لموجة الاستحواذ الدولي المربحة في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أمس الأربعاء، استنادا إلى مصدرين مطلعين، أن كريتنسكي سيدفع 150 مليون جنيه استرليني (201 مليون دولار)، وقدرا قيمة النادي بـ744 مليون دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي، فإن الطرف البائع في هذه الصفقة هو الرئيسان المشتركان للنادي ديفيد ساليفان وديفيد جولد، بالإضافة إلى مستثمر آخر. وسيحتفظ الثلاثة مع ذلك بأسهم في وستهام.

وتمثل هذه الخطوة أحدث عملية استثمار أجنبي في الدوري الإنجليزي بعد استحواذ صندوق الثروة السيادية السعودي على نادي نيو كاسل يونايتد.

وكانت مجموعة "بيك6 جروب إل إل سي" للماليات والتقنية، والتي يقع مقرها في شيكاغو، استحوذت على حصة الأقلية في نادي ولفرهامبتون في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن كريتنسكي، الذي يمتلك حصة أقلية في سلسلة محلات سينسبري، شرع في الاستحواذ على حصة من أسهم وستهام بعد بداية قوية غير متوقعة للنادي في الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الجدول بعد هزيمة ليفربول الصاعد بقوة مطلع الأسبوع، كما أن وستهام يراوده الأمل في التأهل إلى للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقالت نائبة رئيس النادي، كارين برادي، في بيان:" نتطلع دائما إلى الاستمرار في التقدم ومشاركة دانيل ستجلب استثمارات تقوي موقف النادي".



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