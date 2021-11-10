المدير الرياضي لليفربول يرحل عن منصبه بنهاية الموسم

المصدر: رويترز

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قال ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء إن مديره الرياضي مايكل إدواردز سيرحل عن منصبه بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وسيتولى جوليان وارد، الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدير الرياضي، المسؤولية عقب رحيل إدواردز.

وقال ليفربول في بيانه عبر موقعه على الإنترنت "(إدواردز) أبلغ ملاك النادي برغبته في خوض تحد جديد عقب انتهاء عقده، مما يسمح لإجراء بانتقال منظم".

وانضم إدواردز (42 عاما) إلى أنفليد في 2011 كرئيس لفريق التحليل قبل توليه منصب المدير الرياضي في 2016.

وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي في وجود إدواردز.

وكتب إدواردز في خطاب للجماهير "كنت دائما أخطط لتقليص فترتي في النادي إلى عشر سنوات كحد أقصى. لقد حببت العمل هنا لكنني مؤمن بالتغيير".

وفي وقت سابق اليوم أوضح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد أن إدواردز لن ينضم إليه في ملعب سانت جيمس بارك.

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