كافاني يعاني من إصابة في الوتر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف إدينسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد أن الإصابة التي منعته من المشاركة مع فريقه في المباراة التي خسرها أمام ضيفه مانشستر سيتي، 2 / صفر، هي تكرار تلف الأوتار.

واستبعد المهاجم من المنتخب الأوروجواياني الذي يستعد لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 عقب هذه الإصابة.

وقال كافاني إن الإصابة أزعجته أيضا في فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكنه لم يكشف عن المدة التي سيغيبها بسبب الإصابة.

وقال اللاعب لصحيفة "إل أوبسرفادور" :" المشكلة كانت على هذا النحو. قبل بداية الموسم، كنت أشعر بعدم راحة في الوتر".

وأضاف :" أبعدتني الإصابة لمدة اسبوعين حتى بدأت أحصل على بعض الدقائق (داخل الملعب) مع فريقي. كنت مضطرا للعودة لمنتخب بلادي، مع شعور بسيط من الألم، ولكن على أمل أن يختفي. كان يتحسن ولكن، بعد مباراة توتنهام، بدأ يعود الألم".

وأضاف :"إنها إصابات صعبة وقررت الحصول على العلاج حتى لا يزداد الأمر سوءا، ولكي أتعافى في أقرب وقت ممكن وأن أكون جاهزا للعب مع فريقي والمنتخب الوطني".

ولعب كافاني مباراتين فقط كأساسي لمانشستر يونايتد هذا الموسم، فيما شارك كبديل ست مرات وسجل هدفا وحيدا أمام توتنهام.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه واتفورد يوم 20 نوفمبر المقبل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز