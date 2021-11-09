الفيفا يحدد موعد حفل جوائز الأفضل والتصويت يبدأ 22 نوفمبر

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أنه سيقيم حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين والمدربين خلال العام في 17 يناير 2022 .

وذكر الفيفا أنه نظرا للظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، سيقام الحفل عبر الإنترنت في صورة عرض تليفزيوني افتراضي من مقره في زيوريخ.

وتجرى عملية التصويت على جوائز الأفضل خلال موسم 2020 / 2021 اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري وحتى العاشر من ديسمبر المقبل، وتشمل معايير التصويت مختلف المنافسات ومنها دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وكذلك كوبا أمريكا.

ويشهد الحفل توزيع إجمالي 11 جائزة، وهم جوائز أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل تشكيلة أساسية على مستوى العالم لكل من فئتي الرجال والسيدات وجائزة اللعب النظيف وجائزة أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وسيجرى اختيار الفائزين بجوائز الأفضل على مستوى اللاعبين الرجال والسيدات وكذلك المدربين عبر تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات الوطنية وقادة المنتخبات ومجموعة من الصحفيين وكذلك تصويت للجماهير عبر الإنترنت.

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