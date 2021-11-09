بوغبا يترك مران فرنسا بسبب إصابة عضلية محتملة

المصدر: رويترز

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‬ترك لاعب الوسط بول بوغبا تدريبات منتخب فرنسا بسبب إصابة محتملة بالفخذ قبل مواجهة قازاخستان بتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وغادر لاعب مانشستر يونايتد، الذي كان ضمن عدد قليل جدا من اللاعبين شاركوا في مران مساء أمس الاثنين، الملعب بسبب مشكلة بالفخذ برفقة الطبيب فرانك لي جال.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات وستضمن الوصول للنهائيات في قطر 2022 إذا هزمت قازاخستان.

وحذر ديدييه ديشان مدرب فرنسا من الشعور بالرضا عندما يلعب أبطال العالم ضد فريق لم يحقق أي انتصار في سبع مباريات بالمجموعة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "أهم شيء تحقيق هدفنا وهو التأهل لكأس العالم ويجب أن أبذل كل طاقتي وأن نتحلى بالتركيز".

وأضاف "يجب ألا نفكر في أننا حسمنا التأهل لأننا سنواجه قازاخستان. سنخوض المباراة بكل تصميم وقوة للفوز".

وتسافر فرنسا إلى فنلندا للعب مباراة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

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