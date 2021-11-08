مانشيني يطالب إيطاليا بالثبات قبل مواجهة مصيرية أمام سويسرا

المصدر: رويترز

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أكد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا اليوم الاثنين إن منتخب بلاده يجب أن يواصل التحلي بالثبات خلال الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام سويسرا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة لكنه سيفتقد جهود لورينتسو بليجريني ونيكولو زانيولو للإصابة.

وتتساوى بطلة أوروبا مع سويسرا برصيد 14 نقطة في قمة المجموعة الثالثة لكن فريق مانشيني يتصدر بفارق الأهداف قبل المواجهة في الاستاد الأولمبي في روما.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات قطر 2022 مباشرة ومع تبقي جولة واحدة سيكون الحسم في روما بعد تعادل المنتخبين بدون أهداف في بازل في سبتمبر الماضي.

ويخوض أصحاب المركز الثاني الملحق وهو ما تخشاه إيطاليا عقب خسارة محرجة أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم 2018.

وأبلغ مانشيني مؤتمرا صحفيا "يجب أن نحافظ على الثبات خلال الاستعداد لهذه المباراة المهمة".

وأضاف "المباريات ضد سويسرا صعبة دائما واذا لعبنا بنفس أداء المباراة الأولى يمكننا تحقيق نتيجة رائعة لكنني أؤمن بإمكانية تقديم أداء أفضل، ستكون مباراة مهمة لذا لا يمكن الاستعداد لها بتوتر".

وكشف مانشيني أن بليجريني وزانيولو عادا إلى المنزل من معسكر المنتخب بسبب مشاكل بدنية بينما سيخضع لاعب الوسط نيكولو باريلا للفحص بعد تعرضه لكدمة.

وتضم تشكيلة إيطاليا معظم اللاعبين الفائزين بلقب بطولة أوروبا 2020 في يوليو الماضي بينما استدعى مانشيني لاعب وسط تورينو توماسو بوديجا لأول مرة.

وتابع المدرب "يستحق بوديجا الوجود هنا بعدما ارتقى في كل درجات المنتخب وأبلى بلاء حسنا ويتمتع بقدرات هائلة كما أنه شاب وذكي ومتميز بدنيا وخططيا ويملك قدما يسرى جيدة".

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