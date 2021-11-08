أتلتيكو مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي وبالميراس يواصل المطاردة

المصدر: د ب أ

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عزز أتلتيكو مينيرو صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على جاره أمريكا مينيرو أمس الأحد في المرحلة الـ 30 من المسابقة، والتي شهدت أمس أيضا فوز بالميراس على مضيفه سانتوس 2 / صفر وأتلتيكو بارانينسي على مضيفه براجانتينو بنفس النتيجة.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام بالميراس الذي واصل مطاردته بالفوز أيضا في مباراته أمس.

وحسم أتلتيكو ديربي مدينة مينيرو أمام جاره أمريكا مينيرو بهدف نظيف سجله جوييرم أرانا في الدقيقة 62 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي ليتجمد رصيد أمريكا مينيرو عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وواصل بالميراس المطاردة من خلال الفوز الثمين على مضيفه سانتوس بهدفين نظيفين سجلهما رونيلسون باربوسا ورافاييل فيجا في الدقيقتين 44 و72 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني ويتجمد رصيد سانتوس عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز أتلتيكو بارانينسي على مضيفه براجانتينو بهدفين نظيفين سجلهما مارسينهو وبدرو نيفيس في الدقيقتين 60 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ورفع أتلتيكو بارانينسي رصيده إلى 38 نقطة بعدما حقق انتصاره الأول في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد براجانتينو عند 49 نقطة في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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