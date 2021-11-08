آيندهوفن يفوز على سيتارد بـ"ثلاثية" ويزاحم أياكس في صدارة الدوري الهولندي

المصدر: د ب أ

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استغل آيندهوفن كبوة منافسه التقليدي أياكس ليزاحمه على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه فورتانا سيتارد وتعادل أياكس مع ضيفه جو أهيد إيجلز سلبيا أمس الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة أمس أيضا فوز فينورد على ألكمار 1 / صفر وفيتيسه آرنهيم على أوتريخت 2 / 1 وتعادل جرونينجن مع فالفيك 1 / 1.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أياكس الذي تعادل سلبيا اليوم مع جو أهيد إيجلز في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد فورتانا سيتارد عند تسع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وفاز آيندهوفن بأربعة أهداف سجلها ريتسو دوان في الدقيقة 37 وبروما في الدقيقتين 54 و85 وإبراهيم سنجاري في الدقيقة 72 وأحرز فورتانا سيتارد هدفه الوحيد عبر النيران الصديقة في الدقيقة 77 حيث سجله أندري رامالو لاعب آيندهوفن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وواصل فينورد انطلاقته المميزة في المسابقة هذا الموسم وانتزع فوزا ثمينا ومتأخرا للغاية على ألكمار بهدف سجله سيريل ديسرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فينورد رصيده إلى 25 نقطة لينتزع المركز الثالث بفارق نقطتين أمام أوتريخت ، وتجمد رصيد ألكمار عند 15 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وفاز فيتيسه آرنهيم على أوتريخت بهدفين سجلهما نيكولاي بادن فريدركسن وريشادلي بازوير في الدقيقتين السابعة و45 مقابل هدف سجله آرتور زاجري في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أوتريخت.

وأفلت جرونينجن من هزيمة جديدة في مسيرته بالدوري الهولندي وانتزع تعادلا صعبا ومتأخرا 1 / 1 مع ضيفه فالفيك.

وارتفع رصيد جرونينجن إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط خلف فالفيك وهيراكليس ألميلو.

وأنهى فالفيك الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميشيل كرامر في الدقيقة 14 ، وظل الفريق متقدما بهذا الهدف حتى سجل يورجن ستراند لارسن هدف التعادل لجرونينجن في الدقيقة 85.

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