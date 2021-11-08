تشافي يقود غداً أول حصة تدريبية لبرشلونة

المصدر: د ب أ

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أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن تشافي هيرنانديز سيخوض أول حصة تدريبية له كمدرب جديد للفريق الكتالوني غداً الثلاثاء.

تم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان، أول أمس السبت، وسيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم الاثنين قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي.

ويتولى تشافي القيادة الفنية لبرشلونة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وصرح المدرب الإسباني أول أمس "الحصص التدريبية ستحتاج الكثير من الجهد وسنتنافس بقوة".

وبعد فترة التوقف الدولي القادمة، ستكون المباراة الأولى للاعب خط الوسط الأسطوري الإسباني هي مباراة الديربي الكتالونية ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري.

في غضون ذلك، أعلن برشلونة أن إريك جارسيا ونيكو جونزاليس أصيبا بشد عضلي خلال تعادل الفريق 3 / 3 مع مضيفه سلتا فيجو أمس ببطولة الدوري.

وانضم الثنائي في قائمة مصابي الفريق إلى أنسو فاتي، الذي تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، عقب إصابته في الفخذ.

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