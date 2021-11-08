تعثر نابولي متصدّر "الكالتشيو" بتعادل مع فيرونا

المصدر: رويترز

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أهدر نابولي نقاطا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 على أرضه مع إيلاس فيرونا أمس الأحد، لكنه ابتعد مؤقتا بنقطة واحدة في الصدارة.

وحافظ فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على مسيرته الخالية من الهزائم ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان قبل قمة آي سي ميلان ضد إنتر ميلان.

وحقق فيرونا نتيجة رائعة أخرى أمام منافس كبير، وواصل جيوفاني سيميوني تسجيل الأهداف وأحرز الهدف الافتتاحي في الدقيقة 13.

وهز المهاجم الأرجنتيني الشباك للمرة التاسعة في آخر سبع مباريات في الدوري، بعد أن أحرز ستة أهداف خلال انتصارين صادمين على لاتسيو ويوفنتوس.

واحتاج نابولي إلى خمس دقائق ليدرك التعادل بتسديدة منخفضة من جيوفاني دي لورينتسو، كما سدد فيكتور أوسيمن ولورينتسو إنسيني في القائم مع فريق سباليتي.

وأنهى فيرونا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد البديلين دانييل بيسا ونيكولا كالينيتش لحصول كل منهما على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة، لكنه صمد ليحصد نقطة تركته في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وفي روما، فاز لاتسيو 3-صفر بسهولة على سالرنيتانا صاحب المركز قبل الأخير ليتجاوز روما غريمه في المدينة إلى المركز الخامس.

ومنح هدفان من تشيرو إيموبيلي وبيدرو رودريجيز فريق المدرب ماوريتسيو ساري تقدما مريحا قبل الاستراحة، وأضاف لويس ألبرتو هدفا ثالثا بعد أن سدد سالرنيتانا مرتين في إطار المرمى.

ووضع أودينيزي حدا لثماني مباريات بدون انتصارات عندما عوض تأخره ليهزم ساسولو 3-2، وهي نتيجة قادته إلى المركز 14 متساويا في رصيد 14 نقطة مع منافسه.

واستمرت متاعب سامبدوريا بهزيمته 2-1 بملعبه أمام بولونيا صاحب المركز التاسع، ليصبح فريق المدرب روبرتو دافيرسا في المركز 18 بعد خسارته الثالثة على التوالي.

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