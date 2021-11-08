سوسييداد يستعيد صدارة "الليغا" بفوز على أوساسونا

المصدر: رويترز

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انتفض ريال سوسيداد في الشوط الثاني ليهزم أوساسونا العنيد 2-صفر خارج الديار أمس الأحد ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب وسط منتخب إسبانيا ميكل مرينو التسجيل في الدقيقة 72، حيث أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء واصطدمت الكرة بالمدافعين وأبدلت اتجاهها نحو المرمى.

وأكد عدنان يانوزاي انتصار سوسيداد بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد انطلاقة قوية وسط مدافعي الفريق الزائر قبل أن يعيقه أوناي جارسيا.

وعزز سوسيداد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 16 مباراة في جميع المسابقات ليستعيد الصدارة برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة.

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