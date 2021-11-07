أستون فيلا يعلن إقالة دين سميث من تدريب الفريق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد إقالة دين سميث من منصب المدير الفني للفريق.

ودفع سميث، الذي قاد أستون فيلا للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثمن المستويات المخيبة للأمال التي قدمها الفريق هذا الموسم، والهزيمة في أخر خمس مباريات.

كانت المباراة التي خسرها أستون فيلا أمام ساوثهامبتون صفر / 1 أمي الأول الجمعة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لسميث، حيث تجمد رصيد الفريق عند عشر نقاط حصدها خلال أول 11 مباراة له في الدوري.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز