كاف يسمح بحضور 14 ألف مشجع لمباراة الجزائر وبوركينافاسو الحاسمة

المصدر: د ب أ

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كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، سمح بحضور 14 ألف مشجع للمباراة الحاسمة التي ستجمع "الخضر" بمنتخب بوركينافاسو يوم 16 من الشهر الحالي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، أن كاف وافق على الطلب الذي تقدم به عقب قرار السلطات الحكومية في البلاد بإعادة فتح المنشآت الرياضية أمام الجماهير للملاعب، وموافقة السلطات الصحية.

يذكر أن المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متقدما بفارق الأهداف على منتخب بوركينافاسو قبل جولتين من ختام التصفيات.

وتحل الجزائر ضيفة على جيبوتي المتذيلة بلا رصيد يوم 12 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، فيما تلتقي بوركينافاسو ضيفتها النيجر بمدينة مراكش المغربية، بالجولة الخامسة، قبل أن يتواجه المنتخبان بعد أربعة أيام على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البلدية القريبة من العاصمة الجزائرية في مواجهة تحديد المتأهل للدور الفاصل.

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