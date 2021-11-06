برشلونة يفرط في تقدمه ويتعادل مع سلتا فيجو

المصدر: د ب أ

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فرط فريق برشلونة في فوز كان في متناوله وتعادل مع مضيفه سلتا فيجو 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إسبانيول على غرناطة 2 / صفر.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أنسوماني فاتي وسيرخيو بوسيكتس وممفيس ديباي في الدقائق الخامسة و18 و34.

وفي الشوط الثاني تمكن سلتا فيجو من قلب النتيجة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق إياجو أسباس (هدفين) في الدقيقتين 52 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ومانويل نوليتو في الدقيقة 74.

ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز إسبانيول على ضيفه غرناطة 2 / صفر.

وسجل هدفي إسبانيول أدريا بيدروزا وراؤول دي توماس في الدقيقتين 30و42.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد غرناطة عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.



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