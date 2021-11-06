بايرن ميونخ يعزز صدارته للبوندسليغا بفوز صعب على فرايبورج

المصدر: د ب أ

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عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورج 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة للبوندسليغا.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بوخوم على ضيفه هوفنهايم 2 /صفر وأرمينيا بيلفيلد على مضيفه شتوتجارت 1 /صفر وفولفسبورج على ضيفه أوجسبورج 1 /صفر.

وعلى ملعب اليانز أرينا انتهى الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 75 ورد يانيك هابيرير بالهدف الوحيد لفرايبورج في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه لايبزج، وتوقف رصيد فرايبورج عند 22 نقطة في المركز الثالث.

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