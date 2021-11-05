هانسي فليك يدافع عن كيميتش

المصدر: د ب أ

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دافع هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن جوشوا كيميتش بعدما كشف لاعب بايرن ميونخ إنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.

ولكن المدرب، أعرب عن آماله في أن يحصل كل لاعبي المنتخب الوطني على اللقاح.

وقال فليك لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في عددها الصادر اليوم الجمعة :"لقد حصلت على اللقاح. كما أنني أدعم حملة التطعيم التي يتبناها الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اقتناع. سيكون مثاليا إذا حصل كل اللاعبين في فريقنا على اللقاح".

وأدن فليك بشدة المعاملة العامة التي تلقاها كيميتش عقب اعترافه العام بأنه لم يحصل على اللقاح حتى الآن بسبب مخاوف بشأن الدراسات طويلة المدى.

وأضاف :"بالنسبة لي، تم تعدي الحدود عندما يهان الناس ويتم وضعهم في زاوية معينة لا ينتمون إليها. حتى لو لم يحصل جوشوا على التطعيم، فهو لا ينكر وجود فيروس كورونا".

وأكد :"إنه لا ينتمي إلى المفكرين العنيدين وأصحاب نظريات المؤامرة. هؤلاء الذين يعلمون جوشوا يعلمون من هو". وأكد المدرب أنه شخصيا لم يحصل على اللقاح إلا بعد محادثات مع الأطباء الذين يثق بهم.

ولم يستبعد فليك، الذي عمل مع كيميتش أثناء توليه تدريب بايرن ميونخ، احتمالية حصول اللاعب على اللقاح.

وقال فليك :"إنه يشكك في كل شيء، إنه مهتم للغاية، يريد دائما معرفة وفهم كل الارتباطات، وفي بعض الأحيان يحتاج لبعض الوقت حتى يشكل رأيه النهائي".

واستدعى المدرب كيميتش اليوم الجمعة في قائمة الأخيرة للعام الحالي لخوض آخر مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم أمام ليشتنشتاين وأرمينيا.

وقال فليك :" لديه بعض علامات الاستفهام، لأنه يريد معرفة كل شيء بدقة شديدة". وكانت هناك محادثات بين المدرب واللاعب بشأن قضية فيروس كورونا.

وقال كيميتش، الذي أنشأ منظمة خيرية مع ليون جوريتسكا زميله بفريق بايرن ميونخ للمساعدة هؤلاء المتضررين من فيروس كورونا، بنهاية كتوبر الماضي إنه "شخصيا لديه بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بنقص الدراسات طويلة الأجل".

وذكرت منظمات الصحة عبر العالم أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وأن الآثار الجانبية على المدى الطويل غير محتملة.



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