ديبالا وميسي يعودان لقائمة المنتخب الأرجنتيني في تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

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عاد باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي لصفوف المنتخب الأرجنتيني استعدادا لملاقاة أوروجواي والبرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وغاب ديبالا عن مباريات المنتخب الأرجنتيني بتصفيات المونديال الشهر الماضي بسبب الإصابة في الفخذ.

كما ضمت قائمة التانجو أسم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم الإصابة في أربطة الساق وفي الركبة والتي أبعدته عن المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان مع مضيفه لايبزج الألماني بهدفين لمثلهما في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ضم مجموعة من الوجوه الجديدة في مقدمتها، إنزو فيرنانديز وسانتياجو سيمون وإكسيكويل زيبالوس وكريستيان ميدينا وجاستون افيلا وفيدريكو جوميز وماتياس سوليه.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأوروجوياني في مونتفيديو في 12 نوفمبر الجاري وبعدها بأربعة أيام يستقبل البرازيل في بوينس آيرس.

ويحل منتخب الأرجنتين في المركز الثاني بالتصفيات برصيد 25 نقطة من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات متأخرا بست نقاط عن المنتخب البرازيلي المتصدر.

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