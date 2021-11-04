كلوب يكشف سبب استبدال ماني في مواجهة أتليتيكو مدريد

المصدر: رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه اتخذ على مضض قرار استبدال ساديو ماني خلال فوز فريقه 2-0 الأربعاء، على أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا خوفا من طرده بعد حصوله على بطاقة صفراء.

وأحرز ديوغو جوتا الهدف الأول للنادي الإنجليزي وأضاف المهاجم السنغالي ماني الهدف الثاني خلال الشوط الأول قبل أن يلعب المنافس الإسباني بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع فيليبي لعرقلته ماني الذي سبق له الحصول على بطاقة صفراء بعد مشادة مع أنخيل كوريا.

وعن قرار استبدال ماني قال كلوب بعد المباراة: "ربما توقع الجميع هذا القرار ورأيت أنه القرار المناسب الذي يتعين علي اتخاذه".

وأضاف كلوب: "لم أكن أرغب مطلقا في اتخاذ القرار لأن ساديو قدم مباراة هائلة".

وأشار كلوب إلى أنه كان يخشى من سعي لاعبي الفريق المنافس للعمل على طرد ماني حتى يتساوى الفريقان في النقص العددي.

بهذا الفوز يضمن ليفربول متصدر المجموعة الثانية التأهل لدور 16 في دوري الأبطال قبل آخر جولتين من دور المجموعات.

وفي الدوري الممتاز سيلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد الأحد القادم.

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