الإنتر يعزز حظوظه في التأهل لدور الـ 16 بأبطال أوروبا بثلاثية في مرمى "شريف"

المصدر: د ب أ

عزز إنتر ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه شريف تيراسبول المولودوفي 3 / 1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الإسباني متصدر الترتيب، والذي فاز أول أمس الأربعاء على شاختارد دونتيسك الأوكراني 2 / 1.

على الجانب الأخرـ تجمد رصيد شريف عند ست نقاط في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن شاختار دونتيسك الأوكراني متذيل الترتيب، والذي تسببت خسارة شريف في تأجيل خروجه من البطولة.

وتقدم إنتر عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ميلان سكرينيار الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 82 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر، قبل أن يقلص أداما ترواري الفارق لشريف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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