تشافي يرغب في العودة لبلاده لتدريب برشلونة

المصدر: د ب أ

قال الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب فريق برشلونة السابق، والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري، إنه "يريد حقا العودة إلى بلاده".

جاءت تصريحات تشافي في الوقت الذي تجرى فيه إدارة برشلونة محادثات مع مسؤولي نادي السد، لكي يتولى الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

وحضر رافاييل يوستي، النائب الأول لرئيس برشلونة، وماتيو أليماني، مدير كرة القدم بالنادي، تعادل السد 3 / 3 مع الدحيل أمس الأربعاء، ببطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، وهي النتيجة التي أبقت فريق تشافي على صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الدحيل.

كان لاعب الوسط السابق، الذي خاض 767 مباراة مع برشلونة كلاعب وفاز بـ 25 لقبا خلال فترة رائعة للنادي، المرشح الأوفر حظا لتولي الإدارة الفنية للفريق بعد إقالة الهولندي رونالد كومان الأسبوع الماضي.

وشدد السد الأسبوع الماضي على أن تشافي يركز فقط على عمله مع الفريق القطري، الذي يمتد عقده الحالي معه لمدة عامين، لكن المدرب أكد أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن مستقبله في غضون ساعات.

وصرح تشافي لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية "أريد حقا العودة إلى الوطن. تجري محادثات بين الناديين ويجب التوصل إلى حل. أنا متحمس للغاية، لكن الأمر يتعلق بالاحترام - لدي عقد".

وأشار تشافي "ستكون العودة إلى الوطن. ينبغي أن يتواصل الناديان لاتفاق. آمل أن يتم ذلك، لأنني متحمس ومتعطش لذلك بشدة".

وأوضح المدرب الإسباني "إنني إيجابي للغاية. لقد كنت واضحا جدا بشأن موقفي. أعتقد أن الأمر سيستغرق ساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي وآمل أن يتم ذلك".

بعد التعادل 1 / 1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس في أول مباراة له منذ إقالة كومان بالدوري الإسباني، عزز برشلونة آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصعب 1 / صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني أول أمس الثلاثاء.

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