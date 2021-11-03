إيكوني يمنح ليل أول انتصار في تاريخه بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

أحرز جوناتان إيكوني هدف الفوز في الشوط الثاني لينتفض ليل ويتغلب 2-1 على مضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد رامون سانشيز بيزخوان أمس الثلاثاء.

ووضع لوكاس أوكامبوس الفريق الإسباني في المقدمة بعد ربع ساعة، لكن جوناثان ديفيد أدرك التعادل من علامة الجزاء قبل الاستراحة وسجل إيكوني الهدف الثاني ليمنح بطل فرنسا انتصارا مهما، وهو أول فوز له في 13 مباراة بدوري الأبطال في مسيرة ممتدة منذ 2014.

ويتصدر رد بول سالزبورغ المجموعة بسبع نقاط من أربع مباريات، ويتقدم ليل على فولفسبورغ بفارق الأهداف في المركز الثاني ولكل منهما خمس نقاط، بينما يملك إشبيلية ثلاث نقاط.

ويلتقي ليل على أرضه مع سالزبورغ في الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات في 23 نوفمبر، بينما يلعب إشبيلية ضد فولفسبورغ.

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