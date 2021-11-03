الواعد فاتي يقود برشلونة لفوز ثمين في كييف بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

سجل أنسو فاتي هدفا بتسديدة رائعة، ليقود برشلونة لفوز ثمين 1-صفر خارج أرضه أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وأنقذ الواعد فاتي ناديه الإسباني وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 70، بعدما فشل دفاع دينامو في إبعاد تمريرة عرضية من أوسكار مينغيزا.

لكن بطل أوكرانيا قدم مباراة قوية وصنع الفريقان عددا من الفرص وتسابق اللاعبون في إهدارها.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطتين عن بنفيكا ثالث الترتيب. ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة وله 12 نقطة وضمن التأهل مبكرا بعد الفوز 5-2 على بنفيكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز