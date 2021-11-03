"هاتريك" ليفاندوفسكي يقود البايرن لعبور بنفيكا والتأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني رسميا إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5 / 2 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز برشلونة على دينامو كييف 1 / صفر.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 26، وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل بنفيكا هدفا قلص به الفارق عن طريق فيليبي موراتو في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع للبايرن في الدقيقة 61، ثم أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 74 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدفه الثالث (هاتريك) والخامس للبايرن في الدقيقة 84.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء للبايرن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، فيما توقف رصيد بنفيكا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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