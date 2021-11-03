يوفنتوس يفوز على زينيت برباعية ويتأهل مبكراً لدور الـ 16 بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 4 / 2 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على مالمو 1 / صفر.

وسجل أهداف يوفنتوس باولو ديبالا (هدفين) في الدقيقتين 11 و58 من ركلة جزاء وفيدريكو كييزا في الدقيقة 74 وألفارو موراتا في الدقيقة 82، فيما سجل هدفي زينيت سان بطرسبرغ ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 26 وسردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ليضمن تأهله لدور الستة عشر بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، فيما توقف رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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