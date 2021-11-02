وولفرهامبتون يواصل عروضه القويّة ويهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

واصل وولفرهامبتون عروضه القوية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفاز على ضيفه إيفرتون 2 / 1، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

وحقق وولفرهامبتون الفوز الخامس له هذا الموسم، والرابع في آخر خمس مباريات خاضها، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم وولفرهامبتون عن طريق ماكسي كيلمان في الدقيقة 28، قبل أن يضيف المكسيكي راؤول خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 66 سجل النيجيري أليكسي إيووبي هدف تقليص الفارق لإيفرتون.

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