سولشار مدرب يونايتد: أستمتع بالانتقادات

المصدر: رويترز

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم الاثنين إنه استمتع بالانتقادات ولم ينزعج من التعليقات القاسية التي أعقبت بعض العروض الأخيرة لفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض سولشار لانتقادات شديدة عقب بداية متعثرة للموسم، لكنه خفف بعض هذه الضغوط بالفوز 3-صفر على توتنهام هوتسبير يوم السبت الماضي.

وقال المدرب النرويجي قبل رحلة يونايتد لمواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء "النقد قد يجعلك تشك في نفسك أو تقف مع نفسك وتراجع الأمور. استمتع دائما بالنقد.

"الصحفيون والنقاد والخبراء وظائفهم مختلفة لكن وظيفتهم جميعا إبداء رأيهم ولست هنا للقتال معهم".

وأصر المدرب النرويجي على أن فريقه لم يتجاوز بعد مشاكله رغم فوزه المهم على ملعب توتنهام، ويرى أن أتلانتا سيمثل تحديا صعبا.

وأضاف "يتمتع أتلانتا بأسلوب لعب خاص وهجوم قوي والمدرب جيان بييرو جاسبريني يستغل طاقات لاعبيه جيدا. إنه فريق من المثير مشاهدته يلعب وقد تابعناهم لفترة. ما فعلوه في اخر خمس سنوات كان رائعا".

واضطر يونايتد للعودة لتحويل تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على أتلانتا في أولد ترافورد الشهر الماضي.

وأضاف سولشار "أتلانتا فريق يتمتع بأسلوب لعب فريد ولا يزال يثق في قدراته. ويحاولون القيام بأشياء صغيرة دائما للفوز بأي مباراة".

ويذهب يونايتد إلى إيطاليا وهو في صدارة المجموعة السادسة بست نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلانتا في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يانج بويز بثلاث نقاط.



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