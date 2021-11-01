ميسي: سأعود لبرشلونة بعد الاعتزال

المصدر: رويترز

أكد ليونيل ميسي أنه سيعود للعيش في برشلونة مع أسرته عندما تنتهي فترته في باريس سان جيرمان ويود مساعدة النادي الإسباني من خلال منصب المدير الفني.

وأنهى ميسي حقبة استمرت نحو 20 عاما في برشلونة المتعثر ماليا، وسجل بقميصه 672 هدفا وهو رقم قياسي بالنادي، لينضم هذا الموسم إلى سان جيرمان في انتقال مجاني لمدة عامين.

وقال المهاجم الأرجنتيني (34 عاما) في مقابلة لصحيفة سبورت الإسبانية "عندما يُحسم كل شيء سنذهب للإقامة في برشلونة مجددا وستكون حياتنا هناك".

وأضاف "هذا ما تريده زوجتي وأريده أنا أيضا، لا أعرف متى ينتهي عقدي مع سان جيرمان لكننا سنعود إلى برشلونة للعيش".

وتابع "لطالما قلت إنني سأحب مساعدة النادي وأود أن أشغل منصب المدير الفني في مرحلة ما ولا أعرف إن كنت سأحقق هذا في برشلونة أم لا.

"إن كان هذا ممكنا أود تقديم المساعدة مجددا لأنني أحب هذا النادي وأود أن يستمر في حالة جيدة وأن يواصل النمو ويبقى من أفضل أندية العالم".

وأقال برشلونة، صاحب المركز التاسع بدوري الدرجة الأولى الإسباني، المدرب رونالد كومان الأسبوع الماضي.

وخرج ميسي مصابا في فوز سان جيرمان 2-1 على البطل ليل يوم الجمعة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو يأمل في أن يكون جاهزا لمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

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