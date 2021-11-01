إبراهيموفيتش يحقق إنجازاً جديداً ويقود ميلان للفوز على روما

المصدر: رويترز

أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفه 150 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقود ميلان للفوز 2-1 على روما والاستمرار في مطاردة نابولي المتصدر أمس الأحد ويكبد الفريق القادم من العاصمة خسارته الأولى على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وهز المهاجم البالغ عمره 40 عاما الشباك بتسديدة منخفضة من ركلة حرة في الدقيقة 25 ليمنح ميلان التقدم بعد بداية مثيرة ويصل المهاجم السويدي إلى 400 هدف في بطولات الدوري.

وأضاف إبراهيموفيتش هدفا ثانيا بطريقة رائعة في الشوط الثاني لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل وسقط زميله رفائيل لياو بعد تدخل من روجر إبانيز ليجعل فرانك كيسي النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء.

وأكمل ميلان آخر 25 دقيقة بعشرة لاعبين عقب طرد تيو هرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني وقلص ستيفن الشعراوي الفارق لصاحب الأرض لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ روما.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي ويتقدمان بفارق 11 نقطة على روما رابع الترتيب.

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