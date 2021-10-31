أتليتيكو مدريد يهزم بيتيس بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

عاد أتليتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 3-صفر على ريال بيتيس اليوم الأحد.

وبعد تعادلين متتاليين، قدم أتليتيكو أحد أفضل مستوياته في الموسم ضد فريق المدرب مانويل بليجريني الذي كان يأمل في البقاء في دائرة المنافسة بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وتقدم يانيك كاراسكو بهدف لأتليتيكو بتسديدة قوية في أول شوط.

وبعد فترة من الضغط، أضاف أتليتيكو الهدف الثاني حيث وضع جيرمان بيتسيلا مدافع بيتيس الكرة في مرماه بطريق الخطأ عن طريق ضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية.

وحسم جواو فيلكس الانتصار بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية قوية داخل المرمى في الدقيقة 84.

واجتاز أتليتيكو منافسه بيتيس وأصبح رابعا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة ريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد الذي يلعب ضد أتليتيك بيلباو يوم الأحد. ويأتي بيتيس خامسا وله 21 نقطة.

وقال كاراسكو للتلفزيون الإسباني "نحن لسنا سعداء بالفوز فقط، لكن لأننا حرمنا المنافس أيضا من التسجيل. هذا أحد أقوى الفرق في الموسم، ويجب أن نستغل الزخم الذي حدث اليوم، للقتال على اللقب".

وسيطر أتليتيكو على اللقاء تحت الأمطار الغزيرة في استاد متروبوليتانو، وكان بوسع فريق المدرب دييجو سيميوني الانتصار بفارق أكبر من الأهداف لولا تألق كلاوديو برافو حارس بيتيس.

وتألق برافو من البداية وأنقذ محاولتين من أنطوان جريزمان وأنخيل كوريا، بعد تمريرتين من الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وأرسل كوريا كرة عرضية إلى كاراسكو الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى داخل المرمى ليفتتح التسجيل.

وحاول الأرجنتيني المخضرم بيتسيلا إبعاد كرة برأسه قبل جريزمان، لكنه سجل بطريق الخطأ في مرماه.

وأحرز فيلكس، الذي شارك بدلا من لويس سواريز قبل 20 دقيقة من النهاية، الهدف الثالث بعد انفراد بالمرمى، وألغي الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويؤكد صحة الهدف.

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