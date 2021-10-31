برشلونة يكشف سبب نقل أجويرو إلى المستشفى

المصدر: رويترز

نُقل سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة إلى المستشفى بعد أن أصيب بآلام في الصدر واشتكى من شعوره بدوار خلال تعادل فريقه 1-1 مع ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "السبت".

وقال برشلونة في بيان "سيرجيو أجويرو كان يعاني من آلام في الصدر في معظم الشوط الأول وحل محله فيليب كوتينيو أثناء الاستراحة ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص على القلب".

وخلال الشوط الأول، بدا أن المهاجم الأرجنتيني يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبا للتغيير.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط أجويرو "33 عاماً" على أرض الملعب وهو يمسك بصدره.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة أجويرو، الذي نهض في نهاية المطاف وغادر الملعب بدون مساعدة.

وقال سيرجي بارجوان مدرب برشلونة "قيل لي إنه يشعر بدوار. لقد علمت للتو أنه نُقل إلى المستشفى ولا يمكنني قول المزيد الآن".

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