برايتون يعرقل طموحات ليفربول وتشيلسي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

عرقل برايتون تقدم ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وانتزع تعادلا ثمينا 2 / 2 معه اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز تشيلسي على مضيفه نيوكاسل 3 / صفر وخسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس صفر / 2 .

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز بيرنلي على برينتفورد 3 / 1 وأرسنال على مضيفه ليستر سيتي 2 / صفر وساوثهمبتون على مضيفه واتفورد 1 / صفر.

على استاد "آنفيلد" ، فشل ليفربول في اجتياز اختبار مهم في مواجهة برايتون وسقط في فخ التعادل 2 / 2 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ، مقابل 16 نقطة لبرايتون.

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما جوردان هيندرسون والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين الرابعة و24 ،

ولكن برايتون عاد من بعيد وانتزع التعادل بهدفين سجلهما الزامبي إينوك مويبو والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقتين 41 و65 ليكون التعادل الرابع لليفربول مقابل ستة انتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وغابت أهداف اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة اليوم ليفشل ليفربول في تحقيق الفوز وإن صنع صلاح الهدف الأول في المباراة كما شكل إزعاجا كبيرا لدفاع برايتون العنيد.

وكان ليفربول هو الأفضل في الشوط الأول ولكنه فشل في ترجمة هذا التفةق بالشكل الكافي وحسم المباراة بشكل كبير واكتفى بهدفين مقابل هدف واحد لبرايتون.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء برايتون كثيرا ، وشكل الفريق إزعاجا حقيقيا لليفربول أثمر هدف التعادل ليخرج بنقطة ثمينة.

وبدا أن برايتون أعلن عن وجوده مبكرا بهجمة سريعة وتسديدة قوية أطلقها سولومون مارش في الدقيقة الثالثة وتصدى لها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

ولكن الرد جاء قاسيا وسريعا من ليفربول في الدقيقة التالية حيث سجل جوردان هيندرسون هدف التقدم للفريق.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة وتمريرة طولية وصلت منها الكرة إلى محمد صلاح الذي تلاعب بدفاع برايتون داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى هيندرسون المندفع على حدود المنطقة ليسددها الأخير قوية على يمين الحارس.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات اللعب في المباراة ولكن برايتون كاد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 15 من هجمة سريعة وتسديدة قوية أطلقها ييفس بيرسوما من حدود منطقة الجزاء ولكنها انتهت إلى ركنية.

ورد ليفربول بهجمة سريعة بعدها بدقيقتين ولكن روبرتو فيرمينو أنهى الهجمة بتسديد الكرة بغرابة بعيدا عن المرمى.

وأجرى ليفربول تغييرا اضطراريا مبكرا في الدقيقة 20 بنزول أليكس تشامبرلين بدلا من الغيني نابي كيتا للإصابة.

ولم يتأخر تشامبرلين في تأكيد وجوده بالملعب حيث مرر كرة عرضية تموذجية من الناحية اليمنى لتمر من دفاع برايتون ويقابلها السنغالي ساديو ماني بضربة رأس مميزة أسكن بها الكرة الشباك في الدقيقة 24 .

وواصل ليفربول هيمنته على مجريات اللعب في الدقائق التالية ، وسجل ساديو ماني هدفا ثالثا للفريق في الدقيقة 33 نتيجة الضغط منه وصلاح على حارس مرمى برايتون ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب لمسة يد على ماني.

ورغم استمرار هيمنة ليفربول ، باغت برايتون مضيفه بهدف رائع في الدقيقة 41 اثر هجمة منظمة للفريق أنهاها إينوك مويبو بتسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة من فوق الحارس بيكر وتسكن المرمى.

وكاد برايتون يسجل هدف التعادل في الدقيقة 44 اثر هجمة سريعة مرت فيها الكرة من دفاع ليفربول لكن الحارس بيكر خرج من منطقة الجزاء وأبعد الكرة في اللحظة الأخيرة قبل مهاجم برايتون لينتهي الشوط بتقدم ليفربول 2 / 1 .

ورغم البداية القوية من برايتون في الشوط الثاني ، سجل صلاح هدفا لليفربول في الدقيقة 48 ألغاه الحكم للتسلل. ورد برايتون بهجمة سريعة أنهاها آدم لالانا بتسديدة قوية تصدى لها بيكر.

وجاء الأداء في الدقائق التالية سجالا بين الفريقين وأهدر ليفربول أكثر من فرصة كما شكل برايتون بعض الإزعاج لدفاع ليفربول قبل أن يحرز برايتون هدف التعادل في الدقيقة 65 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة بينية من لالانا إلى لياندرو تروسارد الذي تلاعب بالمدافع فيرجيل فان دايك وسدد الكرة في المرمى.

وواصل برايتون الأداء القوي والطموح في مواجهة ليفربول خلال الدقائق التالية بحثا عن هدف التقدم ، وسجل تروسارد هدفا في الدقيقة 76 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وباءت محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2 وفقدان ليفربول لنقطتين ثمينتين في صراعه مع تشيلسي على الصدارة.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، حرم كريستال بالاس المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا من الاحتفال بالمباراة رقم 200 له على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي وتغلب على صاحب الأرض 2 / صفر.

وشكلت الهزيمة صدمة جديدة لمانشستر سيتي بعدما ودع الفريق بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي بالهزيمة أمام ويستهام بركلات الترجيح.

وسجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة السادسة ثم أضاف كونور كالاجر الهدف الثاني في الدقيقة 88 ليحقق كريستال بالاس الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة ، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة.

وواصل تشيلسي تربعه منفردا على صدارة جدول المسابقة بالفوز الكبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 وجورجينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول ، وتجمد رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة السادسة له مقابل أربعة تعادلات فيما لا يزال سجله خاليا من الانتصارات في المسابقة هذا الموسم.

وتخلص بيرنلي من دوامة النتائج السلبية في المسابقة وحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتغلب على برينتفورد 3 / 1 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ، وتجمد رصيد برينتفورد عند 12 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وحسم بيرنلي المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها كريس وود وماتيو لوتون والإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقائق الرابعة و32 و36 فيما سجل سامان قدوس الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 79 .

وفاز ساوثهامبتون على مضيفه واتفورد بهدف نظيف سجله تشي آدمز في الدقيقة 20 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة وتجمد رصيد واتفورد عند عشر نقاط.

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