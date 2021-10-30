ثنائية فينيسيوس تنقذ الريال من فخ إلتشي

المصدر: د ب أ

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز الثمين 2 / 1 على مضيفه إلتشي اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح فينيسيوس الريال ثلاث نقاط غالية في مواجهة إلتشي العنيد رغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة الريال بعدما فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال منحه بعض الراحة استعدادا للارتباطات المقبلة.

ورفع الريال رصيده إلى 24 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد ، وتجمد رصيد عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فينيسيوس في الدقيقة 22 ثم أضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73 ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين فقط خلف بنزيمة.

وسجل البديل بيري ميلا الهدف الوحيد لإلتشي في الدقيقة 86 فيما شهدت الدقيقة 64 طرد زميله راؤول جوتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وسدد رودريجو سيلفا كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية تصدى لها حارس مرمى إلتشي.

ولكن هذه الفرصة المبكرة لم تمنع إلتشي من إظهار بعض الندية في مواجهة الريال وإن افتقدت محاولاته للدقة والتركيز بسبب التسرع من قبل لاعبيه.

وفي المقابل ، أنهى رودريجو هجمة للريال بتسديدة أخرى من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 15 لكنها ذهبت خارج المرمى.

وأجرى الريال تغييرا اضطراريا مبكرا في الدقيقة 18 بنزول ماركو أسينسيو بدلا من رودريجو للإصابة.

وشن إلتشي هجمة سرعة وخطيرة في الدقيقة 19 أنهاها لوكاس بويي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة لركنية.

ولكن الرد جاء قاسيا من الريال حيث سجل فينيسيوس جونيور هدف التقدم في الدقيقة 22 .

وقطع لاعبو الريال الكرة من لاعبي إلتشي بوسط الملعب وشنوا هجمة سريعة مرر منها كاسيميرو الكرة إلى ماريانو دياز الذي مررها بعقب القدم إلى جونيور المندفع على حدود المنطقة ليسددها الأخير من داخل المنطقة زاحفة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس محرزا هدف التقدم للريال.

واندفع لاعبو إلتشي في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل لكن التسرع ظل حاضرا في هجمات الفريق فلم تسفر عن أي شيء.

وأنهى بويي هجمة سريعة لإلتشي بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة 30 لكن الكرة ذهبت عاليا.

وعاد الريال لمحاولاته الهجومية في الربع ساعة الأخير من هذا الشوط ولكنه فشل في ترجمتها لأهداف في ظل غياب كريم بنزيمة عن خط الهجوم.

ولجأ بويي للتسديد من خارج منطقة جزاء الريال ولكن تسديداته ذهبت طائشة أو في متناول الحارس كورتوا ، كما ساهم التسرع وقلة الخبرة في ضياع فرصة ثمينة لأصحاب الأرض أمام مرمى الريال في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني ، ولكن دون جدوى في ظل استمرار حالة التسرع من لاعبي إلتشي وغياب التركيز والدقة عن هجوم الريال الذي سقط في مصيدة التسلل أكثر من مرة.

وتسببت انطلاقات يوهان موخيكا وتحركاتن بويي وخافيير باستوري في بعض الإزعاج لدفاع الريال لكنها لم تسفر أيضا عن هدف التعادل.

وازدادت صعوبة المباراة على إلتشي مع طرد لاعبه راؤول جوتي في الدقيقة 64 لنيله الإنذار الثاني في المباراة بعد تدخل قوي مع توني كروس.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 65 بنزول داني كارفاخال وفيرلان ميندي بدلا من لوكاس فاسكيز ومارسيلو على الترتيب.

وتصدى حارس مرمى إلتشي لضربة رأس قوية من ماريانو دياز اثر هجمة منظمة للريال.

ولكن فينيسيوس جونيور وجه الصدمة إلى إلتشي في الدقيقة 73 بتسجيل الهدف الثاني للريال ليقضي على آمال إلتشي في التعادل.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة سريعة مرر منها كروس الكرة إلى زميله الكرواتي لوكا مودريتش الذي مررها بدوره إلى فينيسيوس الذي تقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء في حراسة الدفاع ثم سددها بيسراه في المرمى.

ورغم هذا ، لم ييأس إلتشي وأجرى الفريق ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 81 بنزول تيتي تورينتي وإيفان ماركوني وبيري ميلا بدلا من بويي وعمر ماسكاريل وفيدل شافيز على الترتيب.

وأثمر التغييران سريعا حيث سجل ميلا الهدف الوحيد لإلتشي في الدقيقة 86 اثر تمريرة من كروس ارتطمت برأس داريو بينديتو وذهبت إلى ميلا الذي تقدم بها نحو منطقة جزاء الريال ولعبها ببراعة في مرمى كورتوا.

واندفع لاعبو إلتشي في الهجوم في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل ولكنهم فشلوا في هز الشباك لينتهي اللقاء بفوز الريال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز