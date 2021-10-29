أستراليا تواجه السعودية بتصفيات كأس العالم في سيدني

المصدر: رويترز

ستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني بتصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر، وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها في أكثر من عامين.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث بوجود نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب ويسترن سيدني.

وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 2-1 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا في إفادة صحفية "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب رائع سيساعدنا كثيرا".

ولم يتضح موقف مباراة أستراليا الأخرى في التصفيات في نوفمبر.

وكانت الصين تأمل في إقامة مباراتها ضد أستراليا على أرضها لكن الحجر الصحي الصارم في البلاد ربما يؤدي إلى نقل المواجهة إلى منطقة الخليج.

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