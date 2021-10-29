نابولي يستعيد صدارة "الكالتشيو" بثلاثية في مرمى بولونيا

المصدر: د ب أ

فاز نابولي على ضيفه بولونيا 3 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 62 نجح إنسيني في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لنابولي من ضربة جزاء.

وعاد نابولي لسكة الانتصارات، التي افتقدها في المرحلة الماضية، بعدما تعادل سلبا على أرض مضيفه روما، فيما تلقى بولونيا الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في المرحلة الماضية أمام ميلان بنتيجة 2 / 4.

وجاء الفوز ليمكن نابولي من استعادة الصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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