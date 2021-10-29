مسلسل يكشف أسراراً جديدة عن مارادونا

المصدر: رويترز

يعد صناع سلسلة درامية جديدة مبنية على قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بالكشف عن أسرار من حياته المتقلبة وفترته بالملاعب وأثارت جدلاً بالفعل في مسقط رأسه.

وتروي السلسلة، التي أعدت للبث عبر منصة أمازون برايم عند وفاة مارادونا في نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية، قصة صعوده من بيئة متواضعة في ضواحي بوينس أيرس حتى أصبح نجماً عالمياً يكافح إدمان المخدرات والكحوليات.

ويمزج المسلسل، ويحمل اسم «مارادونا: حلم مبارَك»، بين لقطات أرشيفية ومشاهد درامية عن حياته في عشر حلقات، مدة كل واحدة ساعة تقريباً، وسيُعرض في الأرجنتين وحول العالم اليوم.

ويجسد أربعة ممثلين مختلفين شخصية مارادونا في مراحل مختلفة من حياته، كما يؤدي آخرون أدوار لاعبين سابقين ومدربين ووكلاء وأفراد أسرته.

وقال نيكولاس غولدشميت، أحد الممثلين الذين يؤدون دور مارادونا، في مقابلة: «هل كان سيحب المسلسل؟ أتمنى من كل قلبي أن تكون الإجابة بنعم».

ووافق مارادونا على السيناريو قبل وفاته، ما يثير تكهنات عن وجود مفاجآت في بعض التفاصيل.

وتبدأ السلسلة بطريقة مثيرة، إذ يظهر مارادونا في سن 40 في شاطئ بوزن زائد ويواجه صعوبة في التنفس، ويوشك على الانتقال إلى مستشفى بعد تعاطي جرعة كوكايين زائدة، ويحاول وكيل أعماله جييرمو كوبولا إخفاء ذلك عن وسائل الإعلام العالمية.

صعود وهبوط

ويعرف الجميع جيداً فترات صعود مارادونا خلال سنوات نجاحه مع فريق نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز ومستواه البطولي مع الأرجنتين عند الفوز بكأس العالم 1986.

لكن لا يمكن تجاهل إخفاقاته، وتشمل معاركه مع المخدرات والبدانة ومواقف عديدة مثيرة للجدل كانت ترافقه أينما ذهب.

وقال جيان بيير نوير، أحد الممثلين ويؤدي دور كوبولا: «أعتقد أن الكثير من الأشياء لم تُعرف بعد، وسنكشف عنها، لأنها سلسلة تتعامل مع لحظات خاصة وحميمية».

وصُورت الحلقات في الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وأوروغواي والمكسيك، وأثارت جدلاً بالفعل في بلاده، حيث يعتبر بطلاً شعبياً وأفضل لاعب في التاريخ.

واتجهت زوجته السابقة كلاوديا بيافاني إلى محكمة للمطالبة بإزالة بعض المشاهد، وقالت إنها ستنتظر مشاهدة النسخة الأخيرة قبل أن تقرر إن كانت ستتخذ إجراءات قانونية.

وقالت مرسيدس موران، التي تؤدي دور أم مارادونا في المسلسل، إن الجمهور عندما سيشاهد الحلقات ستتبدد مخاوفه.

وأضافت: «أعتقد أن هناك شيئاً يتعلق بدييغو.. بعض المشاعر أو نقاط الضوء.. البعض من أفضل الأمور لديه، ولذا حاولنا الاحتفاء بقصته».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز