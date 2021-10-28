يونايتد يسعى لرد الاعتبار أمام توتنهام والأنظار على سولشار

المصدر: رويترز

مرة أخرى تلقى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد تفويضا بالثقة هذا الأسبوع في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات وتكهنات حول مستقبله مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ورغم كل ذلك تبقى كل الانظار موجهة نحو المدرب النروجي قبل مباراة فريقه خارج أرضه في مواجهة توتنهام هوتسبير اللندني السبت المقبل.

وبعكس برشلونة الذي أقال مدربه رونالد كومان أمس الأربعاء رفضت إدارة يونايتد الدعوات المطالبة بالاستغناء عن خدمات سولشار بعد هزيمة الفريق المهينة وغير المتوقعة 5-صفر في عقر داره أمام الغريم ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي.

لكن هذه الثقة تحتاج لمبررات للاستمرار ومن ثم فإن أي تعثر جديد في ملعب توتنهام سيقرب بالتأكيد سولشار من الرحيل خاصة مع اقتراب موعد لقاء قمة مدينة مانشستر في مواجهة الجار مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة التالية.

وتعرض لاعبو يونايتد لوابل من الانتقادات بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول والتي وصفها مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بأنها "مخجلة" والتي يحتل بعدها الفريق المركز السابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات.

وحصل يونايتد على نقطة وحيدة من أخر أربع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي وتبخرت بذلك كل الآمال بالفوز باللقب والتي انطلقت في مراحل مبكرة من الموسم.

وتعززت آمال جمهور يونايتد في إنهاء صيام النادي عن التتويج هذا الموسم بسبب عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق لكن المهاجم المخضرم لم يكن على مستوى التوقعات في أخر أربع مباريات لعبها في الدوري الممتاز.

ومع إيقاف بول بوجبا بسبب طرده في مواجهة ليفربول ستتركز كل الأنظار على تشكيلة سولشار لمواجهة توتنهام في العاصمة البريطانية بينما تحوم الشكوك حول مشاركة رونالدو أساسيا من البداية.

ورغم القوة الهجومية المتميزة ليونايتد فإن الفريق اهتزت شباكه تسع مرات في أخر مباراتين خاضهما في الدوري ومن ثم فهو بحاجة ماسة لبعض القوة والصلابة في خطي الوسط والدفاع وربما يلجأ المدرب سولشار نتيجة لذلك إلى نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط المدافع رغم أنه خارج التشكيلة الأساسية.

ورغم التركيز الكبير المنصب على تعثر يونايتد فإن توتنهام بالتأكيد يعاني هو الأخر من مشكلات أيضا والتي تجلت من خلال هزيمته أمام وست هام يونايتد 1-صفر في الجولة الماضية.

ويتفوق توتنهام الذي يقوده المدرب نونو إسبريتو سانتو بنقطة واحدة ومركز واحد على يونايتد.

ومن جهة أخرى سيسعى نيوكاسل يونايتد الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى تحقيق أول انتصار في الدوري هذا الموسم عندما يلتقي مع تشيلسي صاحب الصدارة السبت المقبل.

وهز تشيلسي شباك نوريتش سيتي سبع مرات مطلع الأسبوع الحالي وفاز في خمس من أخر ست مواجهات في الدوري في مواجهة نيوكاسل الذي سيلعب تحت قيادة مدربه المؤقت جريم جونز أيضا.

وسيسعى ليفربول صاحب المركز الثاني للحفاظ على تألقه وتفوقه الكاسح بعد فوزه 5-صفر على واتفورد وعلى مانشستر يونايتد عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون فريق المركز الخامس بينما يستضيف حامل اللقب مانشستر سيتي فريق كريستال بالاس الذي تعادل في أخر أربع مباريات خاضها في الدوري المحلي.

أما وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الرابع فسيكون في حالة معنوية عالية عندما يحل ضيفا على أستون فيلا يوم الأحد القادم بعدما أطاح بمانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين المحلية بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وسيسعى نوريتش سيتي فريق الذيل لتجاوز توابع هزيمته أمام تشيلسي عندما يلتقي مع ضيفه المتعثر ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

وسيلتقي بيرنلي الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن مثل نوريتش ونيوكاسل مع ضيفه برنتفورد الذي لم يهزم خارج ملعبه خلال الموسم الحالي.



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