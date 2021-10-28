برشلونة يقيل مدربه رونالد كومان

المصدر: رويترز

قال برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم إنه أقال المدرب الهولندي رونالد كومان بعد الخسارة 1-صفر أمام رايو فايكانو أمس الأربعاء.

وأضاف النادي في بيان "قرر برشلونة إعفاء المدرب رونالد كومان من مسؤولية تدريب الفريق الأول. رئيس النادي جوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو.

"رونالد كومان سيودع الفريق اليوم الخميس".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من عشر مباريات متأخرا بست نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر والذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 باستاد نو كامب يوم الأحد.

ويأتي الفريق الكتالوني في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع ثلاث نقاط من ثلاث مباريات إذ خسر 3-صفر في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ ثم بنفيكا.

وفشل برشلونة، بطل أوروبا خمس مرات، في التسجيل في أول مباراتين في مجموعته بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتولى كومان، الذي لعب لستة مواسم مع برشلونة، المسؤولية في أغسطس 2020 أثناء وجود جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق.

وأوضح جوان لابورتا، الرئيس الحالي للنادي، عدة مرات أن كومان ليس اختياره.

وتوترت العلاقة بين لابورتا وكومان وأصدر المدرب الهولندي بيانا الشهر الماضي طالب فيه بالحصول على الوقت الكافي لبناء الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

لكن هذا لن يحدث، حيث سيبحث النادي عن بديل للمدرب البالغ عمره 58 عاما.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شافي هرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد القطري وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا هما الأقرب لتولي المسؤولية.

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