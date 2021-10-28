"لاميلا" يقتنص نقطة لإشبيلية في مايوركا وصدارة "الليغا"

المصدر: رويترز

أحرز البديل إيريك لاميلا هدفا في الشوط الثاني ليقتنص التعادل 1-1 لإشبيلية مع مضيفه ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتأخر إشبيلية في الشوط الأول على ملعب سون مويكس عندما تابع أنطونيو سانشيز تمريرة عرضية منخفضة من أمات ندياي ليضع الكرة في المرمى في الدقيقة 22.

وتراجع الضيوف في بداية الشوط الثاني عندما أهدر مايوركا فرصة رائعة لمضاعفة النتيجة عندما أطلق أنخيل رودريجيز تسديدة من مدى قريب ارتدت من القائم.

لكن إشبيلية فرض هيمنته على المباراة وأدرك المهاجم الأرجنتيني لاميلا، الذي شارك بدلا من سوسو في الدقيقة 53، التعادل في الدقيقة 73 عندما توغل من الناحية اليمنى وأطلق تسديدة قوية لا ترد في الزاوية العليا للمرمى.

وحصل ياومي كوستا لاعب مايوركا على بطاقة حمراء قرب النهاية بعد تدخل مع لاميلا، بينما اعتقد الضيوف أنهم حققوا الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع لوكاس أوكامبوس الكرة في المرمى من مدى قريب لكن بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد أثناء بناء الهجمة مما أثار غضب الضيوف.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة من عشر مباريات، متقدما بفارق الأهداف على ريال سوسيداد وريال بيتيس.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة وله 21 نقطة رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه أوساسونا.

ويحتل مايوركا، الذي شعر بارتياح كبير لحصده نقطة بعد تلقيه هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 2-2 على ملعب بلنسية يوم السبت الماضي، المركز 12 برصيد 13 نقطة.

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